JPPI – המכון למדיניות העם היהודי – מכין הצעה מפורטת של חוקה רזה המתמקדת בחלק הפרוצדורלי, המוסדי, של תפקודה של מדינת ישראל.
לצורך זה הוקמו שתי קבוצות עבודה: בקבוצה אחת, קבוצת המחקר, משתתפים אנשי מקצוע שתפקידם להציע את ההסדרים. הקבוצה השנייה, הוועדה המייעצת (מועצת החוקה הרזה), מלווה ומייעצת לקבוצת המחקר, והרכבה משקף את כל חלקי החברה הישראלית. אם תצלח דרכנו, תיהנה מדינת ישראל ממערך מוסדי משטרי יציב.
המכון פועל במתכונת של צוות חשיבה (Think-Tank) ומאוגד כחברה ללא מטרות רווח. באמצעות חשיבה אסטרטגית ותכנון ארוך טווח, ממקד המכון את מאמציו לתרום לשגשוגם של העם היהודי ושל הציביליזציה היהודית. המכון יושב בירושלים, אך מתייחס לכל הקהילות היהודיות ברחבי העולם בראייה גלובאלית.